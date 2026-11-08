У Запоріжжі раптово перекрили один з мостів: водіям порадили об'їзд

Міст Преображенського в Запоріжжі / © УНІАН

Реклама

У Запоріжжі в неділю, 8 листопада, тимчасово перекрили рух мостом імені Преображенського. Проїзд повністю закритий для всіх видів транспорту. Причини запровадження обмежень наразі не повідомляються.

Про перекриття руху повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін у своєму офіційному Telegram-каналі.

Реклама

За його словами, водії можуть скористатися об’їзним маршрутом через греблю ДніпроГЕС. Водночас він нагадав, що рух греблею вантажних автомобілів масою понад 3,5 тонни заборонений.

Реклама

Семікін закликав водіїв враховувати обмеження, заздалегідь планувати маршрути та бути уважними на дорогах.

Про відновлення руху мостом Преображенського обласна влада обіцяє повідомити додатково.

Нагадаємо, раніше Запорізька міська рада попереджала, що в неділю, 8 листопада, тимчасово перекриють рух через греблю Дніпровської ГЕС. Обмеження мали запровадити для прибирання та нанесення дорожньої розмітки на проїжджій частині автопереїзду.

Новини партнерів