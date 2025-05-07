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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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54
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У Запоріжжі рятувальники звільнили з-під завалів двох осіб

У Запоріжжі рятувальники ліквідовують наслідки масованого ворожого обстрілу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака на Запоріжжя

Атака на Запоріжжя / © ДСНС

6 травня в період з 21:55 по 22:20 російські війська завдали масованого удару БпЛА по Запоріжжю. Пошкоджені приватні будинки та об’єкти інфраструктури. 

Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соцмережах.

За однією з адрес сталося руйнування житлового будинку, виникла пожежа на площі 50 кв. м. Рятувальники вивільнили з-під завалів будинку двох людей та передали медикам.  Пожежу ліквідовано, триває пошуково-рятувальна операція. Кількість постраждалих уточнюється.

За іншою адресою надзвичайники ліквідували загоряння 10 гаражів на загальній площі 200 кв. м. Пошкоджено понад 10 легкових автомобілів.

Психологи ДСНС надали допомогу 13 громадянам, з яких 1 дитина. На місцях працюють усі екстрені служби.

Також очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у соціальних мережах, що кількість поранених внаслідок ворожої атаки зросла до 4. Медики надають всю необхідну допомогу потерпілим.

Нагадаємо, що раніше унаслідок атаки балістикою у Києві спалахнула пожежа.

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