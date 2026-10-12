У Запоріжжі росіяни вбили вчительку математики, онук якої загинув на фронті

Броніслава Туманська / Фото: Запорізька школа №23

Реклама

Внаслідок російської атаки по Запоріжжю 10 жовтня загинула вчителька математики Броніслава Туманська.

Понад 50 років свого життя жінка присвятила вчителюванню. Про це розповіли у Запорізькій школі №23.

Реклама

Нещодавно у родині освітянки також загинув онук, який захищав Україну від російської агресії.

Реклама

Броніслава Андріївна викладала математику і мала звання методиста. Зі спогадів колег, вона була наставницею для учнів і студентів, мала авторитет серед інших педагогів.

У школі згадують, що Броніслава Туманська навчала не просто розв’язувати задачі, а думати, долати труднощі, вірити у власні сили та бути гідними людьми. Її поважали діти та цінували батьки.

Ще 1969 року пані Броніслава була серед тих, хто долучався до відкриття школи.

«Броніслава Андріївна була серед тих, хто відкривав цей заклад освіти, закладав його традиції, створював добре ім’я школи, яка стала рідною для багатьох поколінь учнів.

Реклама

Вона залишила свій слід не лише в історії школи, а й у серцях сотень вихованців, яким віддавала свої знання, душевне тепло й частинку власного серця», — зазначили у Запорізькій школі №23.

Колишній студент Броніслави Туманської, військовий із позивним «Моцарт», розповів «УП. Життя», що викладачка була дуже харизматичною людиною.

«Більше 50 років вона прищеплювала дітям любов до математики. У мене викладала в музичному училищі. Неймовірно енергійна, дуже людяна і з добрим серцем. Думаю, всі її студенти добре пам’ятають її улюблену фразу „не дражніть гусей“, коли хтось її дратував», — додав «Моцарт».

Інша колишня студентка Туманської розповіла редакції, що вчительку математики обожнювали всі учні.

Реклама

«Броніслава Андріївна викладала у нас математику у Запорізькому музичному училищі ім. П.І.Майбороди. Для мене вона назавжди залишиться в пам’яті як дуже харизматична, активна, весела і життєрадісна жінка. Вона завжди підтримувала нас перед виступами на сцені. Для мене вона стала невід’ємною частиною спогадів про музичне училище, про ці цікаві і насичені роки навчання. Я завжди буду пам’ятати її з теплом і величезною повагою», — поділилася Анастасія Сухина.

У коментарях під дописом в Threads спогадами про Броніславу Туманську поділилися ще кілька студентів.

«Мала щастя навчатися у Броніслави Андріївни кілька років в музичному училищі, а запамʼятала її на все життя! Завжди памʼятатиму її харизму та сильний характер!» — зазначила учениця Алла.

«Моя вчителька математики. Людина, яка стала не просто вчителем в моєму житті, а частиною мого становлення та характеру. Завжди стильна, гарно одягнена, гідна, на високих підборах, з доречним макіяжем, гарними прикрасами. Такою, як на світлині, запам’ятаю її на все життя. Боляче так, що не можу котрий день оговтатися. Вона все життя тужила за донечкою, яка пішла надто рано з життя через хворобу. Потім вона втратила внука, який боронив Україну. І скільки ж гідних людей вона випустила в життя», — розповіла Аліна Білик.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по Запоріжжю загинуло 23 людини, зокрема діти. Атака зруйнувала житлові будинки.

Новини партнерів