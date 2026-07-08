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У Запоріжжі російська авіабомба влучила у харчове підприємство
Російські війська завдали удару керованою авіабомбою по Запоріжжю. Внаслідок атаки зруйновано приміщення підприємства харчової промисловості, постраждав 43-річний працівник.
Російська армія атакувала Запоріжжя керованою авіабомбою. За словами начальника Запорізької ОВА Іван Федоров, внаслідок удару зруйновано приміщення одного з підприємств харчової промисловості.
Через російську атаку поранення дістав 43-річний працівник підприємства. Йому надають усю необхідну медичну допомогу.
Крім того, у Запорізькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Інформація щодо інших можливих наслідків атаки уточнюється.
Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі внаслідок російського удару є жертви, поранені двоє поліцейських