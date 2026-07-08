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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
103
Час на прочитання
1 хв

У Запоріжжі російська авіабомба влучила у харчове підприємство

Російські війська завдали удару керованою авіабомбою по Запоріжжю. Внаслідок атаки зруйновано приміщення підприємства харчової промисловості, постраждав 43-річний працівник.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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ДСНС

ДСНС / © ТСН.ua

Російська армія атакувала Запоріжжя керованою авіабомбою. За словами начальника Запорізької ОВА Іван Федоров, внаслідок удару зруйновано приміщення одного з підприємств харчової промисловості.

Через російську атаку поранення дістав 43-річний працівник підприємства. Йому надають усю необхідну медичну допомогу.

Крім того, у Запорізькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Інформація щодо інших можливих наслідків атаки уточнюється.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі внаслідок російського удару є жертви, поранені двоє поліцейських

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Дата публікації
Кількість переглядів
103
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