У Запоріжжі російська авіабомба влучила у харчове підприємство

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Російська армія атакувала Запоріжжя керованою авіабомбою. За словами начальника Запорізької ОВА Іван Федоров, внаслідок удару зруйновано приміщення одного з підприємств харчової промисловості.

Через російську атаку поранення дістав 43-річний працівник підприємства. Йому надають усю необхідну медичну допомогу.

Крім того, у Запорізькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Інформація щодо інших можливих наслідків атаки уточнюється.

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Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі внаслідок російського удару є жертви, поранені двоє поліцейських

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