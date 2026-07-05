У Запоріжжі внаслідок російського удару є жертви, поранені двоє поліцейських (фото)

Пошкоджене авто поліції у Запоріжжі / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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Унаслідок російського обстрілу Запоріжжя в неділю, 5 липня, було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, а серед постраждалих опинилися двоє співробітників поліції.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю пошкоджено багатоповерхівку», — зазначив Федоров.

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За його словами, серед постраждалих внаслідок атаки є двоє поліцейських.

«Правоохоронці госпіталізовані. Стан одного з них медики оцінюють як важкий», — повідомив очільник області.

Іван Федоров опублікував в соцмережах кадри з місця атаки російських терористів по житловому районі Запоріжжя, на яких видно поруйнований будинок та поліцейський автомобіль, пошкоджений ворожим ударом.

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Згодом начальник Запорізької ОВА уточнив, що внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя одна людина загинула, ще дев’ять поранені. Серед поранених — 14-річний хлопець та 89-річна жінка.

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«Дві авіабомби зруйнували приватні будинки та пошкодили 35 квартир у багатоповерхівці. Виникла пожежа», — написав він.

Усім постраждалим надається необхідна допомога.

Нагадаємо, напередодні російські війська завдали щонайменше п’яти ударів по Запоріжжю. Унаслідок атаки було зруйновано частину багатоповерхового будинку, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, автостоянку та припарковані автомобілі.

Крім того, у ніч проти 5 липня російська окупаційна армія знову атакувала місто керованими авіаційними бомбами, продовживши серію ударів по цивільній інфраструктурі регіону.

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