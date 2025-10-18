ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
23
Час на прочитання
1 хв

У Запоріжжі "шахедом" поцілили в заклад освіти: сталася пожежа

Уночі російський ударний дрон влучив у будівлю навчального закладу в Запоріжжі, спричинивши пожежу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Запоріжжя

Запоріжжя / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Опівночі російські війська атакували Запоріжжя дронами-камікадзе типу «Шахед». Один із них поцілив у триповерхову будівлю одного із закладів освіти. Внаслідок удару сталася пожежа, яку оперативно ліквідували екстрені служби.

За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, минулося без постраждалих. На місці працюють рятувальники та комунальні служби.

Дата публікації
Кількість переглядів
23
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie