- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 23
- Час на прочитання
- 1 хв
У Запоріжжі "шахедом" поцілили в заклад освіти: сталася пожежа
Уночі російський ударний дрон влучив у будівлю навчального закладу в Запоріжжі, спричинивши пожежу.
Опівночі російські війська атакували Запоріжжя дронами-камікадзе типу «Шахед». Один із них поцілив у триповерхову будівлю одного із закладів освіти. Внаслідок удару сталася пожежа, яку оперативно ліквідували екстрені служби.
За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, минулося без постраждалих. На місці працюють рятувальники та комунальні служби.