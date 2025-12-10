У Запоріжжі сталось вбивство у бомбосховищі: шокувальні подробиці

У Запоріжжі сталось вбивство в бомбосховищі

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя визнав жінку винною у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України) та засудив її до 8 років позбавлення волі.

Злочин стався у квітні 2025 року в приміщенні бомбосховища у Запоріжжі. Обвинувачена, яка раніше вже була судима за умисне тяжке тілесне ушкодження, під час конфлікту завдала потерпілому одного удару ножем у грудну клітку, що призвело до його смерті.

Про це йдеться у вироку суду.

Що відомо про вбивство у бомбосховищі

Трагедія сталась 5 квітня 2025 року, в період з 18:50 до 19:45 у приміщенні бомбосховища АТ «Мотор Січ».

Підозрювана та потерпілий одне одного не знали. Проте між ними виник конфлікт, оскільки жінці не сподобалось, як чоловік вимив посуд.

Підсудна взяла зі столу кухонний ніж і завдала потерпілому один удар в область грудної клітки зліва.

У чоловіка зафіксували проникаюче колото-різане поранення з ушкодженням серця, що кваліфікується як тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя, та спричинило гостру крововтрату. Потерпілий помер.

Позиція обвинуваченої та докази

Обвинувачена визнала свою провину повністю. Вона пояснила, що конфлікт виник через те, що потерпілий її нібито провокував. Вона схопила ніж і вдарила ним чоловіка.

Свідки підтвердили, що конфлікт почався через претензії жінки до якості помитого посуду, він переріс у бійку на підлозі, після чого обвинувачена схопила ніж і побігла за потерпілим, коли той намагався втекти.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Обвинувачена раніше була судима вироком Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 18.04.2025 за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Суд дійшов висновку, що жінка, завдаючи удар ножем в область серця, «очевидно розуміла настання від цього смерті», що виключає кваліфікацію як вбивства з необережності.

Вирок суду

Суд кваліфікував дії обвинуваченої за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Жінку засудили до 8 років позбавлення волі.