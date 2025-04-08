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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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883
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У Запоріжжі в укритті жінка влаштувала різанину: чим все закінчилось

Зараз жінці повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства.

Автор публікації
Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Підвальне приміщення, де сталася смертельна сварка в Запоріжжі

Підвальне приміщення, де сталася смертельна сварка в Запоріжжі

У Запоріжжі побутова суперечка між двома людьми в бомбосховищі завершилася вбивством. 47-річна жінка смертельно поранила 42-річного безхатька, завдавши йому удар ножем у живіт.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

Трагедія сталася 5 квітня у Шевченківському районі міста. Близько 19:47 до поліції надійшло повідомлення про напад у підвальному приміщенні, яке використовується як укриття.

Прибувши на місце, правоохоронці виявили тіло чоловіка з ножовим пораненням черевної порожнини.

Під час слідчих дій було встановлено, що між загиблим і 47-річною жінкою виникла сварка, яка переросла у конфлікт. У розпал суперечки жінка схопила ніж і завдала чоловікові смертельного удару.

Після цього підозрювана втекла, але поліцейські швидко встановили її особу та затримали. Найближчим часом суд обере для неї запобіжний захід.

Нагадаємо, у Подільському районі столиці 47-річний син під час сварки жорстоко вбив рідну матір.

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