У Запоріжжі ветеран війни напав з ножем на лікаря: яка причина

Затриманий нападник / © Поліція Запорізької області

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У Запоріжжі в одному з медзакладів 35-річний чоловік напав із ножем на лікаря. Як виявилося пізніше, це був колишній військовий.

Про це передає поліція Запорізької області.

За словами правоохоронців, чоловік увійшов в кабінет лікаря з ножем та, зачинивши за собою двері, напав на медика. Він поводився агресивно, трощив меблі та намагався спричинити йому тілесні ушкодження. Його затримали.

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Ким виявився нападник

Як пише «Суспільне. Запоріжжя», нападником виявився колишній військовослужбовець, ветеран війни.

За словами батьків, їхній син просто «зірвався» через тривале зволікання та несправедливе рішення щодо встановлення групи інвалідності.

За словами матері чоловіка Ольги, її син — доброволець, десантник, з 2022 року перебував «на нулі» під Авдіївкою.

«Його списали, він був довго у госпіталях. В нього на шиї осколки, під черепом осколки, вся спина в осколках. Лопатка сколота, ноги в осколках, він ходить погано. В нього спина „посипалася“, повністю хребет. І зір: він правим оком зовсім нічого не бачить, а лівим так, приблизно 40-50% і то воно в нього подвоюється», — розповіла мати нападника.

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Жінка скаржиться, що на час проходження військово-лікарської комісії близько 5 місяців вони з чоловіком утримували сина на їхні пенсії.

«В мене пенсія 3 тисячі. І коли йому зателефонували, сказав, ми даємо третю групу пожиттєво, але цивільну. В нього нагороди, нехай би третя, але військова… А зараз він ніхто сліпий, хворий, на три тисячі. Ну і от… поки ми сюди добігли, він вже розгромив кабінет. Просто зайшов, каже: „я просто хочу подивитися вам в очі, що ви мені скажете. Як ви з бойовим пораненим військовим, за що ви так?“, — пояснює матір.

Вона розповідає, що після всього пережитого на фронті, син відчуває себе покинутим і нікому не потрібним.

Раніше повідомлялося, що ветерана не допустили до іспиту з водіння, бо в нього протез.

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