У Запоріжжі внаслідок атаки РФ без світла залишилось майже 9 тисяч абонентів

Удар РФ по Запоріжжю / © Запорізька ОВА

У ніч проти 27 вересня 2025 року в Запорізькій області пролунали вибухи. За попередніми даними, російські війська завдали щонайменше два удари по Запоріжжю, влучивши по об’єкту цивільної інфраструктури. Частково зруйнована будівля магазину, попередньо є постраждалі.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Через ворожу атаку без електропостачання залишилось близько 9 тисяч абонентів у Запоріжжі. Енергетики вже працюють над відновленням мереж.

Місцева влада закликає жителів залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги та не публікувати фото чи відео роботи сил ППО.

Як повідомлялося раніше, МАГАТЕ зафіксувало обстріли поблизу ЗАЕС. Інспектори, які постійно перебувають на станції, почули вибухи й зафіксували чорний дим, що піднімався одразу з трьох місць поблизу енергетичного об’єкта.