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У Запоріжжі внаслідок російської атаки пошкоджено багатоповерхівки: що відомо (фото)
У місті вже працюють комунальні служби, які допомагають мешканцям ліквідовувати наслідки ворожої атаки.
У Запоріжжі внаслідок російської атаки пошкоджено вікна у багатоповерхових будинках.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За його словами, комунальні служби вже працюють на місцях та допомагають людям із ліквідацією наслідків атаки.
У Запоріжжі внаслідок російської атаки пошкоджено багатоповерхівки: що відомо (фото) (3 фото)
Мешканці, які потребують допомоги, можуть звертатися до міського кол-центру за номерами:
15-80;
(050) 414 15 80;
(067) 656 15 80.
Також працює гаряча лінія Запорізької ОДА з питань евакуації та допомоги постраждалим від російських атак: 0 800 331 630.
Інформація про інші наслідки атаки уточнюється.
Нагадаємо, що раніше Федоров показав, що залишилося всередині "Епіцентру" після удару по Запоріжжю