ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
1 хв

У Запоріжжі внаслідок російської атаки пошкоджено багатоповерхівки: що відомо (фото)

У місті вже працюють комунальні служби, які допомагають мешканцям ліквідовувати наслідки ворожої атаки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Атака на Запоріжжя

Атака на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

У Запоріжжі внаслідок російської атаки пошкоджено вікна у багатоповерхових будинках.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, комунальні служби вже працюють на місцях та допомагають людям із ліквідацією наслідків атаки.

У Запоріжжі внаслідок російської атаки пошкоджено багатоповерхівки: що відомо (фото) (3 фото)

Атака на Запоріжжя_2 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_3 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_1 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Мешканці, які потребують допомоги, можуть звертатися до міського кол-центру за номерами:

  • 15-80;

  • (050) 414 15 80;

  • (067) 656 15 80.

Також працює гаряча лінія Запорізької ОДА з питань евакуації та допомоги постраждалим від російських атак: 0 800 331 630.

Інформація про інші наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, що раніше Федоров показав, що залишилося всередині "Епіцентру" після удару по Запоріжжю

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie