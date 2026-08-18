Атака на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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У Запоріжжі внаслідок російської атаки пошкоджено вікна у багатоповерхових будинках.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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За його словами, комунальні служби вже працюють на місцях та допомагають людям із ліквідацією наслідків атаки.

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У Запоріжжі внаслідок російської атаки пошкоджено багатоповерхівки: що відомо (фото) (3 фото) © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Мешканці, які потребують допомоги, можуть звертатися до міського кол-центру за номерами:

15-80;

(050) 414 15 80;

(067) 656 15 80.

Також працює гаряча лінія Запорізької ОДА з питань евакуації та допомоги постраждалим від російських атак: 0 800 331 630.

Інформація про інші наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, що раніше Федоров показав, що залишилося всередині "Епіцентру" після удару по Запоріжжю

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