У Запоріжжі врятували травмованого мармурового лисеня (відео)

Мармуровий лис Хомяк. Фото: Особистий архів Ірини Дідур

У Запоріжжі зооволонтери прихистили мармурового лиса на прізвисько Хом’як, якого знайшли на території одного з підприємств із травмованою лапою. Тварина не уникає людей і поводиться як домашня.

Про це розповіла керівниця місцевого притулку Ірина Дідур у коментарі Суспільному.

За її словами, про лиса повідомили працівники заводу: тварина ховалася біля складських приміщень і не залишала територію. Спочатку її підгодовували, однак згодом звернулися до волонтерів.

«Він ховався за сіткою біля складських приміщень. Його спочатку підгодовувала співробітниця заводу, думала, що він піде. А він не уходив. І ото ж вона начала шукати допомоги, виставила пости в інтернеті. Ми взяли клітку і поїхали його ловити. На тій території цей лис би довго не пробігав. Там стая собак бігає. Його, мабуть, собака вже задів, бо він кульгав, коли до нас поступив», — зазначила Дідур.

Вона додала, що мармурові лиси не мешкають у дикій природі — це штучно виведена порода, яка утримується людьми. Тварина не має страху до людини, легко йде на контакт і навіть самостійно заходить у клітку. Ймовірно, лис раніше жив у вольєрі, але як опинився на вулиці — невідомо.

Нині Хом’як мешкає у притулку разом із котами та іншим лисом на прізвисько Жорік. Останній, за словами волонтерів, поки насторожено ставиться до нового сусіда. Водночас новоприбулий лис значно більший і активніший, тому працівники притулку планують посилити вольєр.

Тварина, за словами керівниці притулку, загалом здорова та проходить підготовку до вакцинації.

«Я намагалася якось достукатися до міста, бо військові везуть до нас поранених тварин, адже їм немає більше куди їх подіти. В Україні немає спеціалізованих центрів. А волонтери в нас якби стають „фахівцями“. На жаль, часто ціною життя тварин, тому що ми не маємо іноді досвіду допомагати цим тваринам. І в Запоріжжі не піднімається питання допомоги диким тваринам», — додала волонтерка.

