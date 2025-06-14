У Запоріжжі викрили зрадника, який наводив ракети на військові об’єкти

Затриманий агент / © СБУ

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У Запоріжжі співробітники Служби безпеки України затримали ще одного агента російських спецслужб. 42-річний місцевий житель передавав ворогові координати для ракетних ударів по стратегічних об’єктах міста.

Про це повідомили у прес-службі СБУ

Як з’ясували слідчі, чоловік опинився в полі зору ФСБ після того, як почав залишати проросійські коментарі в Telegram-каналах. Саме через ці повідомлення його дистанційно завербував куратор зі спецслужб РФ.

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Після цього агент отримав конкретне завдання — збирати координати для авіаційних і ракетних ударів по Запоріжжю. Його особливо цікавили розташування блокпостів, скупчення українських військових, а також оборонні та інші промислові об’єкти.

Щоб виконати ці завдання, зрадник фотографував об’єкти, знімав відео та позначав координати на Google-картах. Крім того, неподалік від одного з автошляхів області він встановив приховану міні-камеру з функцією віддаленого доступу. У такий спосіб окупанти в реальному часі відстежували переміщення української бронетехніки в напрямку південного фронту.

Агент працював обережно, проте його викрили кіберфахівці СБУ. Правоохоронці затримали чоловіка за місцем проживання. У нього вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з ФСБ.

Зраднику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану. Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ запобігла теракту в центрі Івано-Франківська: ФСБ вербувала неповнолітню