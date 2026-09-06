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У Запоріжжі вже шестеро постраждалих після атаки дронів: тривога триває понад дві години
Кількість постраждалих унаслідок атаки російських безпілотників на Запоріжжя зросла до шести, тоді як червоний рівень небезпеки через БпЛА безперервно триває вже понад дві години.
У Запоріжжі кількість постраждалих унаслідок атаки російських безпілотників зросла до шести.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, червоний рівень небезпеки через ворожі БпЛА безперервно триває вже понад дві години. Пізніше вона перетворилася на жовтий рівень небезпеки.
Постраждалих зафіксували на різних локаціях міста. Усім шістьом надають необхідну медичну допомогу.
Інші подробиці наслідків атаки наразі уточнюються.
Нагадаємо, що раніше у Чугуєві Харківської області внаслідок удару російського безпілотника по приватному житловому будинку загинула майже уся родиа. Серед жертв російських терористів — 11-річний хлопчик.