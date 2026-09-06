У Запоріжжі вже шестеро постраждалих після атаки дронів: тривога триває понад дві години

Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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У Запоріжжі кількість постраждалих унаслідок атаки російських безпілотників зросла до шести.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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За його словами, червоний рівень небезпеки через ворожі БпЛА безперервно триває вже понад дві години. Пізніше вона перетворилася на жовтий рівень небезпеки.

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Постраждалих зафіксували на різних локаціях міста. Усім шістьом надають необхідну медичну допомогу.

Інші подробиці наслідків атаки наразі уточнюються.

Нагадаємо, що раніше у Чугуєві Харківської області внаслідок удару російського безпілотника по приватному житловому будинку загинула майже уся родиа. Серед жертв російських терористів — 11-річний хлопчик.

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