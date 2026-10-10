У Запоріжжі з-під завалів будинку дістали жінку: відео порятунку

На місці атаки / © Associated Press

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У Запоріжжі з-під завалів зруйнуваного КАБами будинку працівники ДСНС дістали жінку.

Про це повідомили в ОВА.

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Їй надають медичну допомогу та доправлять до лікарні. Рятувальна операція на місці атаки триває.

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Російський удар КАБами по Запоріжжю — що відомо

У ніч проти суботи, 10 жовтня, російські війська вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, загинули 15 людей, ще близько 16 поранені.

Президент Володимир Зеленський різко відреагував на смертельний удар.

«Ця ніч стала ще одним підтвердженням, що в Росії сприймають будь-яке послаблення тиску як сигнал, що воювати далі нібито можна, що скидати бомби на міста нібито можна. Потрібні інші сигнали», — прокоментував президент.

Assosiated Press публікує моторошні фото з місця удару

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© Associated Press

© Associated Press

© Associated Press

© Associated Press

© Associated Press

Дата публікації 14:09, 10.10.26 Кількість переглядів 20 Удар по будинку у Запоріжжі — рятувальники дістали жінку

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