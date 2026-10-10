- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 323
- Час на прочитання
- 1 хв
У Запоріжжі з-під завалів будинку дістали жінку: відео порятунку
На місці ворожого удару у Запоріжжі тривають рятувально-пошукові роботи. Рятувальникам вдалося дістати жінку з-під руїн.
У Запоріжжі з-під завалів зруйнуваного КАБами будинку працівники ДСНС дістали жінку.
Про це повідомили в ОВА.
Їй надають медичну допомогу та доправлять до лікарні. Рятувальна операція на місці атаки триває.
Російський удар КАБами по Запоріжжю — що відомо
У ніч проти суботи, 10 жовтня, російські війська вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, загинули 15 людей, ще близько 16 поранені.
Президент Володимир Зеленський різко відреагував на смертельний удар.
«Ця ніч стала ще одним підтвердженням, що в Росії сприймають будь-яке послаблення тиску як сигнал, що воювати далі нібито можна, що скидати бомби на міста нібито можна. Потрібні інші сигнали», — прокоментував президент.
Assosiated Press публікує моторошні фото з місця удару