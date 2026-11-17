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У Запоріжжі з-під завалів врятували 51-річну жінку: що відомо про її стан
У Запоріжжі рятувальники деблокували з-під завалів 51-річну жінку. Її доправили до лікарні для обстеження.
У Запоріжжі з-під завалів деблокували 51-річну жінку. За попередньою інформацією, її стан стабільний.
Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.
«З-під завалів деблокували жінку віком 51 рік. Її стан стабільний», — йдеться у повідомленні ОВА.
Постраждалу доправили до міської лікарні для обстеження.
Обставини, за яких жінка опинилася під завалами, та інформацію про інших можливих постраждалих в оприлюдненому повідомленні не уточнили.
Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Запоріжжя FPV-дроном: автомобіль вибухнув, водій загинув