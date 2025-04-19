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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Запоріжжі загинули двоє маленьких сестер: подробиці трагедії

У поліції вже встановили причину події.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Чадний газ вбив дітей

Чадний газ вбив дітей / © pixabay.com

У Запоріжжі дівчата вчаділи в одній із квартир баготоповерхівки у Комунарському районі міста. Їхню 17-річну сестру госпіталізували.

Про це повідомили у поліції Запорізької області.

На місці події правоохоронці встановили, що у момент нещасного випадку в квартирі перебували четверо осіб: 22-річний хлопець і троє неповнолітніх.

«17-річну дівчину з отруєнням продуктами горіння доправили до медзакладу, а її сестер, віком 4 і 9 років, врятувати не вдалося», — йдеться у повідомленні.

Попередньо правоохоронці встановили, що задимлення житла сталося через недбале поводження з газовою плиткою під час приготування їжі.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 (Нещасний випадок) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Снятинському районі на Івано-Франківщині родина отруїлася чадним газом від бензинового електрогенератора. До лікарні госпіталізували 20-річну, 62-річну та 56-річну жінок, а також одномісячне немовля.

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