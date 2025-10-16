У Запоріжжі заступник начальника ТЦК викидав долари з вікна автівки: що сталося

Працівник ТЦК намагався викинути отриманий хабар / © Державне бюро розслідувань

Реклама

Двох посадовців із різних Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки Запорізької області затримали під час отримання хабаря. При цьому один з працівників ТЦК намагався втекти від правоохоронців і викинути долари у вікно автівки.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Як встановило слідство, ветеран, який нещодавно повернувся додому після служби на Харківському напрямку, звернувся до районного ТЦК для проходження стандартної процедури обліку. Однак, замість належного оформлення документів він зіткнувся з відвертим шантажем.

Реклама

Посадовець ТЦК погрожував чоловікові оголошенням в розшук, мобілізацією та новим відправленням на фронт.

До справи «несподівано» долучився працівник іншого ТЦК, який запропонував свої послуги посередника, запевнивши, що може вплинути на колег.

Колишньому військовослужбовцю запропонували заплатити 2 тис. доларів США за те, що у районному ТЦК повинні були без зволікань зробити у межах виконання своїх посадових обовʼязків.

© Державне бюро розслідувань

«Зловмисників затримали „на гарячому“ в момент передачі хабаря. Після отримання грошей, заступник начальника районного ТЦК намагався втекти на автомобілі, викидаючи купюри з вікна, але був зупинений правоохоронцями», — повідомили в ДБР.

Реклама

© Державне бюро розслідувань

Обом фігурантам повідомлено про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, працівники ТЦК та СП дедалі частіше привозять до навчальних центрів безхатьків.