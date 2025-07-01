У Запоріжжі затопило новозбудовану підземну школу: на неї витратили 111 млн грн

Підземна школа у Запоріжж. Фото: Facebook В’ячеслав Твердохліб

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У Запоріжжі затопило новозбудовану підземну школу, яку відкрили у травні цього року, і на будівництво якої потратили 111 мільйонів гривень.

Місцевий журналіст Вʼячеслав Твердохліб 27 червня повідомив про затоплення підземної школи.

За його словами, будівництво закладу тривало шість місяців і обійшлося державі у 111 мільйонів гривень. Відкрили підземну школу у травні. Вона стала 8-ю підземною школою на Запоріжжі.

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Журналіст нагадав, ощо заклад розташований на глибині 7 метрів і має все, що потрібно, для комфортного очного навчання. Укриття збудували на базі Запорізького ліцею «Логос».

«Тут облаштовано 14 навчальних аудиторій, медичний кабінет, буфет, гардероб, зони для відпочинку та інклюзивну інфраструктуру: ліфт і туалетні кімнати для дітей з особливими освітніми потребами. Навчання відбувалось у дві зміни — загалом 1000 учнів очно», — розповів журналіст.

Повідомлення місцевих ЗМІ

Що каже влада

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Людмила Бухаріна на брифінгу прокоментувала інцидент, передає Zprz.city.

За її словами, під час монтажу освітлення для дитячого майданчика будівельники вирили траншею для електричного кабелю. Проте через негоду котлован частково затопило, і вода потрапила в приміщення підземної школи.

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«Погодні умови погіршились — був дуже великий дощ, який залив траншею, і відбулося затікання в приміщення протирадіаційного укриття. Підрядник визнав свою провину… Дуже швидко були здійснені всі необхідні роботи, щоб владнати ситуацію, зарити траншею, прибрати наслідки», — каже голова ОВА.

Вона запевнила, що укриття перебуває в нормальному стані.

Раніше ЗМІ з’ясували, що колишній голова Броварського ТЦК і його родина користуються нерухомістю та автопарком вартістю близько мільйона доларів США.