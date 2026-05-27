У Запоріжжі затримали майора поліції за підозрою у зґвалтуванні 14-річної

У Запоріжжі затримали майора поліції за зґвалтування 14-річної дівчинки / © pixabay.com

Реклама

У Запоріжжі затримали майора поліції, якого підозрюють у зґвалтуванні 14-річної дівчинки.

Про це повідомила Запорізька обласна прокуратура.

За словами правоохоронців, близько другої ночі 26 травня 2026 року в одному із спальний районів Запоріжжя майор, старший оперуповноважений Головного управління Нацполіції області вчинив щодо 14-річної дівчинки дії сексуального характеру.

Реклама

Правоохоронці затримали кривдника одразу після повідомлення на лінію 102 небайдужого жителя будинку, розташованого поблизу, який почув крики потерпілої.

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує позбавлення волі до 12 років.

Очільник Національної поліції в Запорізькій області Артем Кисько прокоментував злочинні дії свого підлеглого.

«26 травня 2026 року патрульні поліцейські виявили поліцейського та неповнолітню в обставинах, за яких можна робити висновок про вчинення тяжкого злочину відносно неї», — визнав керівник.

Реклама

Він запевнив, що про цей випадок поліцейські, що прибули на виклик, одразу інформували про це керівництво поліції та ДБР.

«Поліцейському вже повідомлено про підозру. Ми забезпечуємо повне сприяння ДБР і прокуратурі у встановленні всіх обставин події. Відносно поліцейського ГУНП в Запорізькій області, якого вже відсторонено від виконання службових обовʼязків, призначено службове розслідування. Наголошую, що жодна особа, незалежно від посади чи належності до правоохоронного органу, не може бути поза законом», — зазначив Артем Кисько.

Нагадаємо, що Верховний Суд поставив крапку у справі довжиною 5 років і затвердив вирок поліцейським за зґвалтування жінки в Кагарлику.

Новини партнерів