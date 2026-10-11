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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Запоріжжі завершено рятувальну операцію після авіаудару РФ — точна кількість загиблих

Унаслідок російського удару загинули 20 осіб, серед яких четверо дітей.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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На місці обстрілу

На місці обстрілу / © Associated Press

Унаслідок російського авіаудару 10 жовтня у Запоріжжі загинули 20 осіб, з них — чотири дитини, ще 17 постраждали, серед яких троє дітей.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За словами рятувальників, пошуково-рятувальні роботи на місці удару РФ по житловому будинку завершено.

Удар КАБами по будинку у Запоріжжі — що відомо

У ніч проти суботи, 10 жовтня, російські війська вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку.

«Ця ніч стала ще одним підтвердженням, що в Росії сприймають будь-яке послаблення тиску як сигнал, що воювати далі нібито можна, що скидати бомби на міста нібито можна. Потрібні інші сигнали», — прокоментував президент.

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