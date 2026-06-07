Момент збиття дрона у Запоріжжі випадково потрапив на весільне відео

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У Запоріжжі російський дрон-камікадзе «Шахед» збили просто під час весільної фотосесії. Незвичний момент випадково потрапив на відео та швидко розійшовся соцмережами.

Відео опублікував в Instagram фотограф Едуард Ковш.

Молодята позували фотографу просто неба, коли в небі над містом пролунали вибухи — сили протиповітряної оборони знищили ворожий безпілотник.

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У Запоріжжі молодята фотографувалися, коли над містом збили дрон

На оприлюднених кадрах видно спалах у небі та уламки збитого дрона, які розлітаються над містом. Попри небезпечну ситуацію, наречені продовжили фотосесію.

У Запоріжжі молодята фотографувалися, коли над містом збили дрон

Відео опублікував у Instagram запорізький фотограф Едуард Ковш.

«Ось такі весілля у Запоріжжі», — написав він у дописі.

Момент збиття дрона у Запоріжжі

Ролик швидко став популярним у мережі та зібрав тисячі переглядів і коментарів. Користувачі соцмереж зазначають, що навіть під час війни українці продовжують жити, створювати сім’ї та знаходити приводи для радості.

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Момент збиття дрона у Запоріжжі

Водночас фахівці нагадують: під час повітряної тривоги перебування на відкритому просторі може бути небезпечним через ризик падіння уламків збитих цілей.

Також рятувальники та військові закликають не наближатися до уламків безпілотників або нерозірваних боєприпасів, адже вони можуть становити смертельну загрозу навіть після збиття.

Нагадаємо, раніше йшлося про удар "Шахедом" по сховищу ядерного палива.

Також стало відомо, що Росія завдала удару по сховищу відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні, внаслідок чого зафіксовано руйнування об’єкта.

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