Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
797
Час на прочитання
1 хв

У Запоріжжі жінка викинула з 9-го поверху доньку та стрибнула слідом

В Олександрівському районі Запоріжжя мати кинула дитину з вікна і вистрибнула сама.

Автор публікації
Наталія Магдик
Поліція

Поліція / © Поліція Полтавщини

У Запоріжжі жінка викинула з вікна 9-го поверху свою восьмирічну доньку та стрибнула слідом за нею.

Про це повідомили у поліції Запорізької області у Telegram.

«Попередньо, жінка викинула з вікна свою восьмирічну доньку та стрибнула слідом. Повідомлення про подію надійшло до чергової частини о 09:39 від лікарів швидкої допомоги», — зазначили в поліції.

Обох постраждалих госпіталізовано. На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції для встановлення обставин трагедії. Вирішується питання правової кваліфікації події. Додаткові деталі щодо стану потерпілих та мотивів жінки наразі уточнюються. Поліцейські проводять усі необхідні слідчі дії для з’ясування причин інциденту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мати спотворила доньку, щоб роками збирати донати на її лікування.

Дата публікації
Кількість переглядів
797
Наступна публікація

