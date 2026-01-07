У Запоріжжі зникли світло, вода та опалення: місто переходить на "автономку"

Блекаут у Запоріжжі: ворог знову атакував енергооб’єкти

Сьогодні, 7 січня, російські війська знову декілька разів атакували Запоріжжя. Внаслідок ударів у місті та області діють обмеження електропостачання.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Через ворожу атаку по Україні, зокрема і в Запорізькій області, діють обмеження електропостачання. Фахівці „Запоріжжяобленерго“ працюють над відновленням і стабілізацією системи», — написав він у Telegram.

За словами Федорова, водопостачання та лікарні переведені на роботу від генераторів, тому критична інфраструктура функціонує. Також в області відкривають додаткові «Пункти незламності».

Місцеві пабліки пишуть, що у всьому Запоріжжі зникло світло. Читачі уточнюють ТСН.ua, що в багатьох районах міста немає також води й опалення.

Нагадаємо, що внаслідок атак РФ серйозні проблеми з теплопостачанням, електрикою та водою виникли у Кривому Розі. Також місто Дніпро поринуло в повний блекаут через влучання РФ в енергетичну інфраструктуру. Всі теплові електростанції (ТЕЦ) та підстанції області зупинено.