У Запоріжжі зникли світло, вода та опалення: місто переходить на "автономку"
У Запоріжжі та області запроваджено обмеження електропостачання, лікарні працюють на генераторах.
Сьогодні, 7 січня, російські війська знову декілька разів атакували Запоріжжя. Внаслідок ударів у місті та області діють обмеження електропостачання.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
«Через ворожу атаку по Україні, зокрема і в Запорізькій області, діють обмеження електропостачання. Фахівці „Запоріжжяобленерго“ працюють над відновленням і стабілізацією системи», — написав він у Telegram.
За словами Федорова, водопостачання та лікарні переведені на роботу від генераторів, тому критична інфраструктура функціонує. Також в області відкривають додаткові «Пункти незламності».
Місцеві пабліки пишуть, що у всьому Запоріжжі зникло світло. Читачі уточнюють ТСН.ua, що в багатьох районах міста немає також води й опалення.
Нагадаємо, що внаслідок атак РФ серйозні проблеми з теплопостачанням, електрикою та водою виникли у Кривому Розі. Також місто Дніпро поринуло в повний блекаут через влучання РФ в енергетичну інфраструктуру. Всі теплові електростанції (ТЕЦ) та підстанції області зупинено.