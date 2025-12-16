ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
635
1 хв

На Запоріжжі зранку сталися потужні вибухи: що відомо про атаку

Вночі в обласному центрі сталися “прильоти”. Зокрема, пошкоджено багатоповерхівку.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дим.

Дим / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку 16 грудня у Запоріжжі сталися потужні вибухи. Обласний центр перебував під атакою росіян протягом ночі.

Про це повідомили місцеві медіа та влада.

“У Запоріжжі було чутно вибух”, - повідомили кореспонденти “Суспільного”.

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров наголосив, що кілька вибухів сталося у Запорізькій області.

“Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях”, - наголосив чиновник.

Згодом Федоров уточнив, що під атакою перебуває Запорізький район.

“Повторні вибухи, які було чутно в місті - ворожа атака росіян по Запорізькому району. Попередньо, без постраждалих та руйнувань”, - наголосив він.

Зауважимо, о 07:35 у Запорізькій області знову залунали сирени. Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль курсом на Запоріжжя.

Нагадаємо, вночі армія РФ здійснила атаку на Запоріжжя. Росіяни атакували обласний центр БпЛА. Один ударний дрон-камікадзе типу «Шахед» влучив у багатоповерхівку. Сталося займання у багатоповерховому житловому будинку. За даними ОВА, на ранок трьох збільшилась кількість постраждалих внаслідок удару.

