На Запоріжжі зранку сталися потужні вибухи: що відомо про атаку
Вночі в обласному центрі сталися “прильоти”. Зокрема, пошкоджено багатоповерхівку.
Зранку 16 грудня у Запоріжжі сталися потужні вибухи. Обласний центр перебував під атакою росіян протягом ночі.
Про це повідомили місцеві медіа та влада.
“У Запоріжжі було чутно вибух”, - повідомили кореспонденти “Суспільного”.
Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров наголосив, що кілька вибухів сталося у Запорізькій області.
“Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях”, - наголосив чиновник.
Згодом Федоров уточнив, що під атакою перебуває Запорізький район.
“Повторні вибухи, які було чутно в місті - ворожа атака росіян по Запорізькому району. Попередньо, без постраждалих та руйнувань”, - наголосив він.
Зауважимо, о 07:35 у Запорізькій області знову залунали сирени. Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль курсом на Запоріжжя.
Нагадаємо, вночі армія РФ здійснила атаку на Запоріжжя. Росіяни атакували обласний центр БпЛА. Один ударний дрон-камікадзе типу «Шахед» влучив у багатоповерхівку. Сталося займання у багатоповерховому житловому будинку. За даними ОВА, на ранок трьох збільшилась кількість постраждалих внаслідок удару.