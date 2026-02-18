У Запоріжжі зросла кількість постраждалих після удару РФ: є загибла

Удар по Запоріжжю / © ДСНС

У Запоріжжі кількість постраждалих унаслідок російського удару зросла до семи осіб.

Про це повідомили у ДСНС за підсумками уточнення даних.

За інформацією, травми дістали шість людей — жінки 35 та 40 років, чоловіки 26 і 40 років, а також двоє дітей: дівчатка віком півтора та 11 років. Крім того, внаслідок атаки загинула 48-річна жінка.

Аварійно-рятувальні роботи вже завершені. Наразі на місці працюють комунальні служби, які проводять відновлювальні роботи. Дані щодо постраждалих можуть уточнюватися.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ворог атакував Запоріжжя "Шахедами".

Внаслідок удару російськими дронами по Запоріжжю було зафіксовано пошкодження житлових будинків, на місці працюють служби.