Удар по Запоріжжю 22 жовтня / © ДСНС

Реклама

У Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок російського удару 22 жовтня зросла до 15 людей, в тому числі троє дітей.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Серед постраждалих двоє немовлят — 7-місячний хлопчик, якого госпіталізували, та піврічна дитина, яку після отримання допомоги медиків лікуватимуть вдома. Під наглядом лікарів залишився і 13-річний хлопчик.

Реклама

«У більшості постраждалих осколкові поранення, контузії, отруєння продуктами горіння. На щастя, їхнім життям нічого не загрожує», — зазначив Федоров.

Місцеві мешканці розповіли «Суспільному», як їм вдалося пережити атаку.

«Я почула звук і почула, як сиплеться щось і б’ється. Не одразу зрозуміла, що це летять мої вікна. Вилетіло все. Все побито. Навіть у ванній кахель потріскався. Квіти всі побиті. Навіть посуд побитий. Палав наш будинок. Це вже не перший „прильот“ до мене, тому неприємно, але вже нічого не боюсь. Ми так до цього звикли, на жаль», — розповідає місцева жителька Анна.

Ще одна мешканка, Анна Ковальова, яка з сином-школярем проживають на четвертому поверсі будинку, де сталася пожежа через обстріл, хоче переїздити.

Реклама

«Все було дуже гучно, ми підстрибнули, у нас повилітали вікна. На балконі немає вікон, в кімнаті все потріскалося. Ще не знаємо, де будемо ночувати. Кажуть, в одне місце не влучають, але я задумалася, чи залишатися нам тут», — зазначає вона.

Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня росіяни вдарили по Запоріжжю дев’ятьма «Шахедами», внаслідок чого загорілася багатоповерхівка та приватні будинки. Згодом стало відомо, що російська атака дронами на Запоріжжя залишила без світла майже 2000 містян та пошкодила 15 багатоповерхівок.