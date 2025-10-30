У Запоріжжі зросла кількість постраждалих від атаки РФ

Запоріжжя 30 жовтня

Кількість постраждалих через російську атаку на Запоріжжя зросла. Цифра сягнула 23 людей.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зокрема, він висловився про жертв російського обстрілу.

«На жаль, двох чоловіків врятувати не вдалося. Співчуття рідним і близьким загиблих», — йдеться у повідомленні Федорова.

Через удар РФ є й руйнування — пошкоджено 12 багатоповерхівок. Усі служби перебувають на місцях та ліквідовують наслідки.

«Дякую всім службам за оперативність і титанічний труд. Від ночі й до зараз ви поруч з нашими мешканцями!» — зазначив начальник ОВА.

Нагадаємо, ніч проти 30 жовтня була жахливою для мешканців Запоріжжя. Так, росіяни вдарили по гуртожитку — там зруйновано кілька поверхів. Є потерпілі й жертви.

Зокрема, серед поранених шестеро дітей: троє дівчаток і троє хлопчиків. Загинула людина.

Також були займання у житловій забудові, є пошкодження об’єкта інфраструктури.

Згодом повідомили про те, що кількість жертв російського удару по Запоріжжю зросла до двох. Ще 17 людей дістали поранення.

«Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого. Нічна атака росіян на Запоріжжя забрала життя двох людей», — повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.