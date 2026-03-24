У Запоріжжі зростає кількість постраждалих після нічної атаки
У Запоріжжі збільшується кількість постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки: відомо про одного загиблого та п’ятьох поранених.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, внаслідок атаки одна людина загинула, ще п’ятеро дістали поранення. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Очільник області зазначив, що кількість травмованих зростає, інформація уточнюється. На місцях працюють екстрені служби, ліквідація наслідків обстрілу триває.
Нагадаємо, що у сусідній країні через обстріл України знеструмлено критичну лінію електропередачі
Через обстріли України відключилася лінія електропередачі між Молдовою та Румунією.