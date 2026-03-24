ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
780
Час на прочитання
1 хв

У Запоріжжі зростає кількість постраждалих після нічної атаки

Автор публікації
Олена Кузьмич
Атака на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

У Запоріжжі збільшується кількість постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки: відомо про одного загиблого та п’ятьох поранених.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, внаслідок атаки одна людина загинула, ще п’ятеро дістали поранення. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Очільник області зазначив, що кількість травмованих зростає, інформація уточнюється. На місцях працюють екстрені служби, ліквідація наслідків обстрілу триває.

Нагадаємо, що у сусідній країні через обстріл України знеструмлено критичну лінію електропередачі

Через обстріли України відключилася лінія електропередачі між Молдовою та Румунією.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie