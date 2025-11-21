- Дата публікації
У Запоріжжі зростає кількість постраждалих після ворожої атаки
У Запоріжжі після ворожого удару збільшується кількість загиблих і травмованих, тривають роботи рятувальників.
У Запоріжжі зростає кількість постраждалих внаслідок російської атаки. Станом на зараз відомо про загибель п’ятьох людей та щонайменше вісьмох поранених.
Про оновлені дані повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За його словами, ударом були пошкоджені щонайменше п’ять багатоповерхових житлових будинків. Також зруйновані торгівельні павільйони.
На місці влучання виникла масштабна пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання та продовжують працювати на місці інциденту, допомагаючи постраждалим і розбираючи завали.
Інформація щодо масштабу руйнувань і кількості постраждалих уточнюється.
Раніше повідомлялося, що в Тернополі зросла кількість загиблих після удару РФ.
Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої людини. Це 28 жертва російського обстрілу.