У Запоріжжі з-під завалів дістали жінку та дівчину — відео порятунку
Жінці та дівчині надається вся необхідна допомога.
Сьогодні, 16 березня, російські військові атакували Запоріжжя. Пошкоджено будинки приватного сектора.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще дві дістали поранень.
«З-під завалів деблокували дівчину та жінку, яка має інвалідність. Їм надається вся необхідна медична допомога», — уточнив Федоров.
Обстріл Запоріжжя 16 березня — останні новини
Війська РФ атакували БпЛА приватний сектор в одному із житлових кварталів Запоріжжя. На місці ворожого удару виникла пожежа.
Унаслідок удару знеструмлено понад 7500 абонентів. Енергетики розпочнуть відновлення щойно дозволить безпекова ситуація.