У заповіднику "Тузлівські лимани" внаслідок шторму на берег викинуло мільйон медуз: фото

Також шторм у нацпарку місцями змінив зону піщаного берега.

В Одеській області Національному природному парку "Тузлівські лимани" внаслідок шторму на берег викинуло біля мільйона медуз.

Про це у Facebook повідомив співробітник заповідника Іван Русєв та оприлюднив відповідні світлини.

За його словами, нещодавно у Чорному морі був шторм і хвилі кардинально змінили берегову зону піщаного пересипу у нацпарку. У деяких місцях зникли широкі пляжі, сформувалися нові ділянки пляжної зони.

"Море зібрало і викинуло на пересип чимало сміття, яке співробітникам нацпарку доведеться прибирати. А найбільш яскравим проявом шторму було те, що вздовж всієї берегової лінії моря, в межах нацпарку, викинуло близько мільйона медуз-корнеротів", - написав Русєв.

Facebook/Іван Русєв

Він зазначає, що медузи, як правило, не залучені до харчових ланцюгів природних екосистем моря і їх, за рідкісним винятком поїдання шакалами або воронами, ніхто з представників фауни не розглядає як корм. Але хвильові процеси моря скоро перетворять їх в біологічний пил, який і буде залучений в харчовий ланцюг морських і лиманних екосистем, пояснює фахівець.

Нагадаємо, цього літа нашестя медуз на морських узбережжях України фіксували у різних курортних населених пунктах. Особливо часто така тенденція простежувалася на Азовському узбережжі. Ректор Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій університету "Україна", професор Валерій Лисенко вважає, що популяція медуз збільшилася через осолонення Азовського моря та через те, що в Азовському морі сприятлива кормова база для медуз.

На думку еколога, насткпного року медузи нікуди не подінуться. Взимку є надія, що частина із них вимерзне, але влітку їх знову буде багато. Встановлення антимедузних сіток поблизу пляжів він вважає неефективним. Найкращим виходом називає - будівництво басейну з чистою морською водою.