У заповіті тепер можна вказати кота: в Україні готують нові правила успадкування
В Україні дозволять офіційно визначати долю домашніх тварин після смерті власника.
У Верховній Раді зареєстрували проєкт нової редакції Цивільного кодексу України, який офіційно дозволяє власникам передавати домашніх тварин за заповітом.
Це стало відомо з проєкту Цивільного кодексу України.
Що відомо про оновлення кодексу
Про реєстрацію документа також повідомив повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, зазначивши, що ця подія відбулася у День Соборності України та стала результатом майже шести років роботи експертної групи.
«832 сторінки — обсяг документа. 247 експертів — залучено. 29 років — власного професійного досвіду. Перша кодифікація, подана депутатами дев’ятого скликання», — зазначив Руслан Стефанчук.
Оновлений проєкт дозволить заповідачам не лише обирати майбутнього господаря для свого улюбленця, а й прописувати конкретні умови щодо його утримання та догляду. Ця ініціиатива передбачина у Книзі сьомій «Спадкове право».
Нові правила передбачають повну «цифровізацію» процедур, що значно спростить оформлення спадку. Крім того, документ запроваджує дієві механізми для охорони та управління майном, а також посилює захист прав найбільш вразливих категорій спадкоємців.
Розширення переліку прав та черговості
Важливою зміною є розширення кола об’єктів, які можна передати в спадок. Тепер спадкоємці зможуть претендувати не лише на майно, а й на виплати, які людина не встигла отримати за життя. Мова йде про:
право на відшкодування збитків;
виплату неустойки, яку вже присудив суд;
компенсацію за заподіяну моральну шкоду.
Також це оновлення змінює порядок спадкування за законом: кількість черг спадкоємців зросте з п’яти до шести, що дозволить чіткіше розподіляти майно в умовах нових типів активів.
Як йдеться у оновленному проєкту, перехід на європейську модель приватного права базується на принципах справедливості та пріоритеті захисту слабшої сторони. Це не просто зміна окремих норм, а створення сучасного правового фундаменту для економічного та соціального розвитку України в межах стандартів ЄС.
Нагадаємо, в Україні спірні спадкові проблеми з визначення чи поділу землі, квартири або будинку вирішують суди. Однак, є й ситуації коли спадок є, а спадкоємця — немає. Проте є випадки, коли спадщину забирає держава.