У заповіті тепер можна вказати кота: в Україні готують нові правила успадкування

Кіт / © pexels.com

Реклама

У Верховній Раді зареєстрували проєкт нової редакції Цивільного кодексу України, який офіційно дозволяє власникам передавати домашніх тварин за заповітом.

Це стало відомо з проєкту Цивільного кодексу України.

Що відомо про оновлення кодексу

Про реєстрацію документа також повідомив повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, зазначивши, що ця подія відбулася у День Соборності України та стала результатом майже шести років роботи експертної групи.

Реклама

«832 сторінки — обсяг документа. 247 експертів — залучено. 29 років — власного професійного досвіду. Перша кодифікація, подана депутатами дев’ятого скликання», — зазначив Руслан Стефанчук.

Оновлений проєкт дозволить заповідачам не лише обирати майбутнього господаря для свого улюбленця, а й прописувати конкретні умови щодо його утримання та догляду. Ця ініціиатива передбачина у Книзі сьомій «Спадкове право».

Нові правила передбачають повну «цифровізацію» процедур, що значно спростить оформлення спадку. Крім того, документ запроваджує дієві механізми для охорони та управління майном, а також посилює захист прав найбільш вразливих категорій спадкоємців.

Розширення переліку прав та черговості

Важливою зміною є розширення кола об’єктів, які можна передати в спадок. Тепер спадкоємці зможуть претендувати не лише на майно, а й на виплати, які людина не встигла отримати за життя. Мова йде про:

Реклама

право на відшкодування збитків;

виплату неустойки, яку вже присудив суд;

компенсацію за заподіяну моральну шкоду.

Також це оновлення змінює порядок спадкування за законом: кількість черг спадкоємців зросте з п’яти до шести, що дозволить чіткіше розподіляти майно в умовах нових типів активів.

Як йдеться у оновленному проєкту, перехід на європейську модель приватного права базується на принципах справедливості та пріоритеті захисту слабшої сторони. Це не просто зміна окремих норм, а створення сучасного правового фундаменту для економічного та соціального розвитку України в межах стандартів ЄС.

Нагадаємо, в Україні спірні спадкові проблеми з визначення чи поділу землі, квартири або будинку вирішують суди. Однак, є й ситуації коли спадок є, а спадкоємця — немає. Проте є випадки, коли спадщину забирає держава.