У застосунку "Армія+" з’явилися нові електронні рапорти: подробиці

В свіжому оновленні застосунку "Армія+" з'явилися три нових рапорти: на приймання та здавання посади, а також на відпустку у звʼязку з вагітністю.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Рапорти на приймання та здавання посади значно спрощують процес передачі обов’язків серед військових, особливо для тих, хто перебуває на лінії зіткнення. Тепер замість того, щоб їхати до діловодства, можна подати рапорт про приймання та здавання посади разом з актом.

Також у застосунку з’явився рапорт на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалістю до 126 днів з можливістю подовження.

У Гештабі додали, що в майбутньому планується додавання рапортів для всіх видів відпусток для військовослужбовців.

"Рапорти з’явились у новій версії застосунку Армія+ на Play Market та App Store", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в застосунку "Армія+" можна сформувати цифровий рапорт і повідомити про своє бажання повернутися на службу після самовільного залишення часини.

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