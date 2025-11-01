ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
114
1 хв

У застосунку "Приват24" стався збій

Клієнти спостерігають проблеми при здійсненні платіжних операцій. Станом на зараз тривають технічні роботи.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Клієнти не можуть переказувати гроші чи робити платежі

У роботі «ПриватБанку» стався збій: користувачі не можуть здійснити будь-які фінансові операції.

Зокрема, під час відкривання застосунку, з’являється таке повідомлення:

«Зараз спостерігаються складнощі під час проведення платежів та переказів. Ми вже працюємо над вирішенням цього питання. Будь ласка, спробуйте пізніше виконати операцію. Дякуємо за розуміння», — йдеться у повідомленні фінустанови.

Нагадаємо, в Україні запустили «Дія.Картку» для всіх державних виплат. Її можна отримати через мобільний застосунок «Дія» або за допомогою банків-партнерів — «ПриватБанк», Monobank та «Кредит Дніпро». Скористатися нею можуть усі громадяни України віком від 18 років.

114
