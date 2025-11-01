- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 114
- Час на прочитання
- 1 хв
У застосунку "Приват24" стався збій
Клієнти спостерігають проблеми при здійсненні платіжних операцій. Станом на зараз тривають технічні роботи.
У роботі «ПриватБанку» стався збій: користувачі не можуть здійснити будь-які фінансові операції.
Зокрема, під час відкривання застосунку, з’являється таке повідомлення:
«Зараз спостерігаються складнощі під час проведення платежів та переказів. Ми вже працюємо над вирішенням цього питання. Будь ласка, спробуйте пізніше виконати операцію. Дякуємо за розуміння», — йдеться у повідомленні фінустанови.
Нагадаємо, в Україні запустили «Дія.Картку» для всіх державних виплат. Її можна отримати через мобільний застосунок «Дія» або за допомогою банків-партнерів — «ПриватБанк», Monobank та «Кредит Дніпро». Скористатися нею можуть усі громадяни України віком від 18 років.