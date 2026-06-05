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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
332
Час на прочитання
1 хв

У застосунку «ПриватБанку» стався збій: що кажуть у компанії

Фахівці компанії працюють над відновленням роботи застосунку.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
1 коментар
ПриватБанк

ПриватБанк / © УНІАН

Доповнено додатковими матеріалами

У п’ятницю, 5 червня, у застосунку Приват24 стався збій у системі. Користувачі повідомляють про проблеми із входом у застосунок.

Про труднощі із входом у застосунок почали повідомляти близько 16:30. Під час відкриття програми з’являється повідомлення про помилку 403: «Код статусу відповіді не відповідає».

У фінустанові банку відреагували та зауважили, що фахівці працюють над усуненням проблеми.

/ © ТСН

© ТСН

«Друзі, знаємо, що зараз є складнощі в роботі Приват24 та сайту банку. Вже працюємо, щоб усе знову було швидко й зручно. Дякуємо за терпіння — скоро все працюватиме, як завжди», — йдеться у заяві компанії.

Нагадаємо, 11 травня повідомляли про збій у застосунку «ПриватБанку». Тоді не завантажувалися ні застосунок, ні веб-версія.

Коментарі (1)
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CyMpAk_UA
16:52, 2026.06.05
Увійти то можна, а от всі картки зникли. Сподіваюсь що гроші не пропали
Дата публікації
Кількість переглядів
332
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