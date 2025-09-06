У застосунку "ПриватБанку" стався збій: що відомо

"ПриватБанк". / © УНІАН

Зранку 6 вересня у застосунку “ПриватБанку” стався збій. У користувачі виникають складнощі під час створення платежів, оновленні виписки та деяких інших сервісів.

Про це повідомили у пресслужбі фінустанови.

"Наші фахівці технічного сектору вже займаються усуненням труднощів. Ми обов'язково додатково повідомимо про стабілізацію роботи сервісів", - наголосили у компанії

Зауважимо, що клієнти банку почали скаржитись на проблеми у роботі застосунку “ПриватБанку”.

Як повідомлялося, в Україні запустили "Дія.Картку" для всіх державних виплат. Її можна отримати через мобільний застосунок “Дія” або за допомогою банків-партнерів — “ПриватБанк”, Monobank та “Кредит Дніпро”. Скористатися «Дія.Карткою» можуть усі громадяни України віком від 18 років, наявність паспорта та РНОКПП є обов’язковою умовою.