ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
272
Час на прочитання
1 хв

У застосунку "ПриватБанку" стався збій: що відомо

Фахівці компанії працюють над відновленням стабільної роботи сервісу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
"ПриватБанк".

"ПриватБанк". / © УНІАН

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку 6 вересня у застосунку “ПриватБанку” стався збій. У користувачі виникають складнощі під час створення платежів, оновленні виписки та деяких інших сервісів.

Про це повідомили у пресслужбі фінустанови.

"Наші фахівці технічного сектору вже займаються усуненням труднощів. Ми обов'язково додатково повідомимо про стабілізацію роботи сервісів", - наголосили у компанії

Зауважимо, що клієнти банку почали скаржитись на проблеми у роботі застосунку “ПриватБанку”.

Як повідомлялося, в Україні запустили "Дія.Картку" для всіх державних виплат. Її можна отримати через мобільний застосунок “Дія” або за допомогою банків-партнерів — “ПриватБанк”, Monobank та “Кредит Дніпро”. Скористатися «Дія.Карткою» можуть усі громадяни України віком від 18 років, наявність паспорта та РНОКПП є обов’язковою умовою.

Дата публікації
Кількість переглядів
272
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie