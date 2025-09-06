- Дата публікації
- Категорія
- Укрaїнa
- 272
- 1 хв
У застосунку "ПриватБанку" стався збій: що відомо
Фахівці компанії працюють над відновленням стабільної роботи сервісу.
Зранку 6 вересня у застосунку “ПриватБанку” стався збій. У користувачі виникають складнощі під час створення платежів, оновленні виписки та деяких інших сервісів.
Про це повідомили у пресслужбі фінустанови.
"Наші фахівці технічного сектору вже займаються усуненням труднощів. Ми обов'язково додатково повідомимо про стабілізацію роботи сервісів", - наголосили у компанії
Зауважимо, що клієнти банку почали скаржитись на проблеми у роботі застосунку “ПриватБанку”.
Як повідомлялося, в Україні запустили "Дія.Картку" для всіх державних виплат. Її можна отримати через мобільний застосунок “Дія” або за допомогою банків-партнерів — “ПриватБанк”, Monobank та “Кредит Дніпро”. Скористатися «Дія.Карткою» можуть усі громадяни України віком від 18 років, наявність паспорта та РНОКПП є обов’язковою умовою.