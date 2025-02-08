У застосунку "Резерв+" стався збій: подробиці

У мобільному застосунку "Резерв+" стався збій, через що користувачі не можуть авторизуватися та використовувати функції.

Про це йдеться у коментарях у пості заступника Міністра оборони Катерини Черногоренко на сторінці у Facebook.

"Товариство, ви справедливо обурені — ми розуміємо це. З ночі всі залучені, щоб опрацювати запити та застосунок знову коректно працював й відображав інформацію з реєстру Оберіг", - пишуть розробники.

"Дмитре, ми вчимося на своїх шишках. Сьогодні от вперше продовжували відстрочки. Маємо конкретну дату — кінець мобілізації, до неї й надали наразі відстрочку. Опісля також подовжимо, якщо буде підстава. Ми вдячні за критику й розуміємо, що застосунок потрібний. Команда працює над стабілізацією роботи", - відповідають розробники.

"А тепер питання якщо всі знали, що будуть питання з навантаженням на сервери, і все одно ніхто навіть не спробував щось зробити? Чому люди повинні труситися 8 числа зранку із-за скотского відношення до свого ж народу?", - пишуть користувачі.

"Оновили документ через п'ять годин, прийшло ніякого продовження немає. Просто пуста графа там де відстрочка", - йдеться у коментарі.

"Велика проблема була підготувати резерв+? Ні, просто всім …", - обурені користувачі.

У мобільному застосунку "Резерв+" стався збій після запуску нової функції автоматичного продовження відстрочок, яка була активована 7 лютого. Ця функція спочатку працює для людей з інвалідністю, а також для студентів, аспірантів і докторантів, що отримали відстрочку через "Резерв+". Водночас схожі проблеми виникали раніше через помилково відправлені тестові пуші.

Нагадаємо, у ніч проти 8 лютого 2025 року у мобільному додатку, який розроблений Міністерством оборони України "Резерв +", стався технічний збій.

міністерство оборони вже зібрало заявки на бета-тестування направлень на ВЛК у "Резерв+" 28 січня, розпочалась перевірка роботи нового сервісу разом із тестувальниками. Ухвалена урядом постанова відкриє шлях до повномасштабного впровадження сервісу для всіх військовозобов’язаних та резервістів.

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