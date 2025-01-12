У застосунку Резерв+ можуть бути недоступні військові документи: причина

Після технічних робіт всі електронні документи відображатимуться в застосунку.

У ніч з 13 січня, з 00:00 до 06:00, в застосунку "Резерв+" можливі перебої у відображенні електронних військових документів.

Як повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, це пов’язано з технічними роботами, які команда проводить у реєстрі “Оберіг”.

Користувачів просять заздалегідь завантажити PDF-версію електронного військового документа, особливо якщо планується перетин кордону в цей період.

"Після технічних робіт всі електронні документи відображатимуться в застосунку, як і завжди", – додала Черногоренко.

Нагадаємо, що у "Резерв+" з'явився новий сервіс для військовозобов’язаних. У разі зміни місця проживання військовозобов’язані можуть повідомити ТЦК про нову адресу та оновити контактні дані дистанційно — за допомогою нового сервісу у застосунку “Резерв+”.