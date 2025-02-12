У застосунку "Резерв+" з'явилась функція "Контракт 18-24": як це працює

В оновленій версії застосунку "Резерв+" можна знайти вакансії в ЗСУ.

В оновленій версії застосунку "Резерв+" з'явилася можливість подати заявку на укладення добровільного контракту на 1 рік "Контракт 18-24".

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"Тепер тут є можливість подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту в рамках проєкту Міноборони "Контракт 18-24" за один клік. Оновлення вже доступне для iOS та Android", – йдеться у повідомленні.

У Міноборони додали, що оновлення у застосунку "Резерв+" дозволяє знайти вакансії, ознайомитися з умовами служби та вибрати бригаду для підписання контракту "Контракт 18-24", що дає добровільну можливість служити у ЗСУ на рік з покращеними умовами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що українці віком 18-24 роки, які підпишуть річний контракт з армією, отримають 1 млн грн бонусу, пільгові умови на іпотеку та інші привілеї.

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