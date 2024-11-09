У застосунку "Резерв+" запрацювала можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн

Наразі сервіс доступний для людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності, та студентів, аспірантів і докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку.

Відсьогодні у "Резерв+" запрацювала можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Оновлена версія застосунку вже доступна у AppStore та PlayMarket.

Про це повідомляє Міністерство оборони України у Facebook.

"Українці зможуть не стояти у чергах і збирати папірці, щоб подовжити відстрочку кожні три місяці. З працівників ТЦК зніметься джерело додаткового навантаження. Найголовніше — запуском онлайн-відстрочок ми продовжуємо поповнювати екосистему продуктів для військовозобов'язаних, що допомагають їм розв'язувати питання не у чергах, а за допомогою кількох хвилин і смартфону", — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Наразі сервіс онлайн-відстрочок доступний для:

людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності;

студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра. Або ж після магістра навчаються на аспірантурі.

Наступними запустяться відстрочки для багатодітних батьків, що мають від 3 неповнолітніх дітей в одному шлюбі. Зараз вони знаходяться на бета-тестуванні.

Нагадаємо, раніше у Міноборони розповіли, що робити, якщо некоректно працює "Резерв+".

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