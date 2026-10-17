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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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46
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У застосунку Укрзалізниці з’явилася нова функція: що тепер можна перевірити перед поїздкою

Пасажири Укрзалізниці тепер можуть заздалегідь оцінити ризик затримок і евакуаційних зупинок для конкретного поїзда.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Укрзалізниця

Укрзалізниця / © Укрзалізниця

У застосунку Укрзалізниці з’явилася нова функція — для обраного поїзда тепер можна побачити середню кількість евакуаційних зупинок і затримок.

Як повідомили в Укрзалізниці, для розрахунків використовують усереднену статистику за останні 10 діб. У компанії пояснюють, що такий період дозволяє показувати максимально актуальну картину.

Водночас в УЗ наголошують: ці дані не є гарантією чи обіцянкою щодо конкретного рейсу. Це довідкова інформація, яка має допомогти пасажирам спрогнозувати можливі форсмажори під час подорожі.

В Укрзалізниці також заявили, що у жовтні вдалося суттєво зменшити частку затримок. Водночас безпека залишається пріоритетом, тому інформацію про затримки та евакуаційні зупинки планують регулярно оновлювати.

У компанії зазначили, що нова функція має допомогти пасажирам більш зважено обирати маршрут і конкретний рейс.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що від 20 жовтня можуть зникнути два популярні поїзди "Укрзалізниці": які саме

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