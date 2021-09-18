У Затоці із рушниці розстріляли власника кафе на березі моря

Підозрюваного у вбивстві вже розшукали та затримали.

У суботу, 18 вересня, на березі Чорного моря в Затоці Одеської області невідомий розстріляв із рушниці 36-річного власника кафе. Від отриманих травм той помер, а його вбивця втік.

"На лінію "102" надійшло повідомлення про стрілянину в одному з барів селища. На місці події слідчо-оперативна група виявила тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями. Для затримання зловмисника керівництвом поліції була введена в дію поліцейська операція "Сирена". Протягом години правоохоронці встановили та доставили до територіального відділу поліції чоловіка, який підозрюється у вчиненні цього кримінального правопорушення. У нього вилучили ймовірне знаряддя злочину - мисливську рушницю. Її направлять на експертизу", - повідомив відділ комунікації поліції Одеської області.

Загиблий чоловік – власник закладу харчування, повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело у поліції.

Слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Можливе покарання – до 15 років ув’язнення. Також вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще й за ч.4 ст.296 (хуліганство із застосуванням зброї).

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