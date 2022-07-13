У Зеленодольську через обстріли нашестя диких кабанів, які втекли з Херсонщини (відео)

На Дніпропетровщину із Херсонщини від війни тікають не лише люди, а й тварини.

У Зеленодольській громаді сховатися від обстрілів вирішили дикі кабани.

Про це розповів голова Зеленодольської громади Дмитро Невеселий.

За його словами, в регіоні через постійні обстріли залишилося багато зруйнованих господарств, де утримувалися свійські та навіть дикі тварини.

"Тепер у нас по дачних масивах ходять і дикі кабани, і пави, і свині, і людські корови. Домашню худобу хлопці з ЗСУ намагалися збирати. Більше 35 корів у нас було. Хлопці за ними доглядали. Потім з'явилися господарі деяких тварин, частину з них забрали. Частину забрало велике домогосподарство., яке займається молоком. Так само дикі кабани, які заселилися на дачах людей. Вони цілими сім'ями ходять людськими городами. Люди скаржаться", - розповыв Дмитро Невеселий.

Вын додав, що поки що проблему з дикими кабанами вирішити не можуть, оскільки через постійні обстріли відловити їх неможливо.

Нагадаємо, що у парку дикої природи в Баварії змінили ім’я кабану російського походження, якого раніше називали Путіним. Тварину вирішили переназвати після повномасштабного вторгнення РФ до України.

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