У Зеленського анонсували "особливий" безпековий договір зі США: що він включатиме

Чи стане текст угоди з Великою Британією про співпрацю у сфері безпеки основою для решти угод з країнами, які готуються?

Угода з Великою Британією поставила певний тренд, рівень, якого всі намагатимуться дотримуватися.

Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що обов'язкові пункти для України є у Вільнюській декларації країн G-7, в основу якої було покладено проєкт Київського договору про безпеку (Kyiv Security Compact), розроблений міжнародною експертною групою, під спільним керівництвом колишнього Генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена та Єрмака.

Ці пункти вже розвинені у договорі із Великою Британією.

Які пункти включатиме безпековий договір зі США

За словами голови Офісу президента, угода містить положення про спільне виробництво зброї, конкретику фінансової підтримки, інформаційну безпеку, санкції, співробітництво на рівні розвідок, а також не лише військову підтримку.

"Безумовно, це для нас є абсолютно важливим, що ця угода діятиме до нашого членства в НАТО", — зазначив Єрмак.

Він додав, що фактичні моменти угоди були на декларативному рівні принциповими у Вільнюській декларації G-7. Наразі вони набули розвитку в угоді з Великою Британією.

"Ядумаю, що всі вони будуть використані, в тому числі, і з іншими країнами", — додав Єрмак.

За його словами, багато хто очікував, що перша така угода все ж таки буде із США, як з головним партнером України, але домоленість із Великою Британією була внутрішньою.

"З американцями ми готуємося, ми вже почали перші консультації. Америка, як і раніше, залишається головним нашим партнером, союзником. Тому я думаю, що у договорі зі Сполученими Штатами буде ще більше (пунктів — ред.). Думаю, він буде ще особливішим. Ми працюємо над цим", — пояснив Єрмак.

Він також зазначив, що внутрішньополітична ситуація у Штатах ніяк не впливає на підготовку цього договору.

"На сьогоднішній день ми маємо повну підтримку обох партій Конгресу", — додав він.

Нагадаємо, глава держави України Володимир Зеленський повідомив про підготовку міжнародних заходів з партнерами в Європі, зокрема щодо підписання двосторонніх угод про гарантії безпеки для України.

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