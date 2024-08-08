У Зеленського назвали причини початку боїв у Курської області

Подоляк наголошує, що війна має свої правила.

Агресія та бажання РФ загарбати чужі території стали причиною початку боїв у Курської області. Адже війна має свої правила, а "агресор завжди пожинає відповідні плоди".

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Причина будь-якої ескалації, обстрілів, бойових дій, вимушених евакуацій, руйнування звичних форматів життя, зокрема й на території самої Росії включно з Курською та Білгородською областями, лише одна: сам факт безумовної агресії Росії. Її спроба захопити чужі території та зневага до норм міжнародного права, які чітко фіксують принципи суверенітету й територіальної цілісності", - наголосив представник Офісу президента.

Подоляк зауважив, що автор концепції "саморуйнування Росії" є кремлівський "фюрер" Володимир Путін.

"Тому висновки абсолютно очевидні… Росія незмінно вважала, що на неї заборонні норми права не поширюються й тому вона має змогу безкарно атакувати території країн-сусідів і лицемірно вимагати… недоторканності своїх територій", - зауважив він.

Нагадаємо, в.о. губернатора Курської області Олексій Смірнов розповів, як "фюрер" Володимир Путін відреагував на "прорив" у Курській області. Мовляв, диктатор-президент "тримає ситуацію на особистому контролі", а також "пообіцяв підтримку Курської області в усіх напрямках"

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