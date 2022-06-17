У Зеленського не виключають повернення Криму військовим шляхом, коли настане момент "Х"

У Зеленського не виключають повернення Криму військовим шляхом, коли настане момент "Х"

Представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева заявила, що для повернення тимчасово окупованого півострова розглядають абсолютно всі методи - серед яких є військовий шлях.

Вона наголосила, що після 24 лютого підходити до деокупації Криму не змінилися.

Про це вона розповіла в ефірі спільного телемарафону у п'ятницю, 17 червня.

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"Питання використання різних асиметричних заходів, в тому числі й елементів військових. Вони не виключалися у Стратегії деокупації й реінтеграції. Питання Криму після 24 лютого і підходи до повернення територій теж змінилися. І, звісно, що для повернення територій будемо використовувати абсолютно всі методи, які є наразі, тобто на момент "Х", назвемо його так, будуть нам потрібні для повернення цієї території", - підсумувала Ташева.

Як раніше інформували, Головне управління розвідки отримало детальну технічну документацію Кримського мосту з назвою "Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку".

Тим часом речник президента Росії Володимира Путіна заявив, що про "погрози" щодо Кримського мосту знають, однак не беруть до уваги. За словами Пєскова, безпека Криму та мосту гарантована російськими військовими.

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