У Зеленського оцінили, коли парламент може ухвалити законопроєкт про мобілізацію

Верховна рада може ухвалити законопроєкт про мобілізацію - вже допрацьований документ з пропозиціями нардепів - за кілька тижнів.

Про це під час телемарафону заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Я думаю, що декілька днів, максимум тижнів і закон буде все ж таки проголосований в першому, другому читанні. Ну, мається на увазі з урахуванням ще додаткових правок, які треба внести", - сказав він.

З його слів, під час ухвалення документ у будуть враховані позиції на лише Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, а й, наприклад, антикорупційного й інших комітетів парламенту.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 11 січня повідомив, що законопроєкт про мобілізацію відкликається з розгляду та повертається ініціатору. Зазначається, що деякі положення документа про мобілізацію прямо порушують права людини, деякі не є оптимально сформульованими.

Тим часом голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв розповів, коли коли Рада розгляне нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. Це станеться після того, як його зареєструють у Кабміні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Сенсація в законопроєкті про мобілізацію, яку всі пропустили | Михайло Самусь

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