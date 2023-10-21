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У Зеленського показали, який вигляд має звільнена Кліщіївка (відео)

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
1039
Час на прочитання
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У Зеленського показали, який вигляд має звільнена Кліщіївка (відео)

Українські військові у Кліщіївці

Росіяни не залишили "живого місця" у Кліщіївці.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак показав кадри із звільненої Кліщіївки. Там не залишилося жодного вцілілого будинку чи іншої споруди.

Відео Єрмак опублікував у Мережі.

"Ми ніколи не пробачимо те, що росіяни роблять в Україні", - написав керівник ОП.

Як виглядає звільнена Кліщіївка

Як виглядає звільнена Кліщіївка

Звільнення Кліщіївки: що відомо

У Міноборони підтвердили звільнення українськими військами Кліщіївки на Донеччині.

Українські військові розповіли подробиці звільнення окупованої раніше Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

Звільнивши Кліщіївку, ЗСУ отримали контроль над стратегічними висотами та практично ключі від південних воріт Бахмута.

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Дата публікації
Перегляди
1039
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