У Зеленського поки відклали ідею з держзрадою за корупцію — ЗМІ

Західні партнери України не схвально поставилися до ідеї ОП прирівняти корупцію до держзради. Це стало однією з причин, чому відповідний законопроєкт відклали.

В Офісі президента поки не планують вносити до Верховної Ради законопроект, який дозволить прирівняти корупцію у великих розмірах до державної зради.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що на рішення не квапитися з цим законопроєктом повпливали, зокрема, західні партнери, які вбачають у цій ініціативі спробу влади втрутитися у роботу НАБУ та антикорупційної вертикалі в цілому.

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Так, видання стверджує, що міжнародні партнери України встигли дати сигнал представникам влади про те, що не підтримують ініціативу ОП про прирівняння корупції до державної зради й передачу певних топ-корупційних кейсів у підслідність СБУ.

"Були дзвінки з посольств і від партнерів через океан на Банкову. Чітко прозвучало, що прийняття такого закону вони не зрозуміють і це не залишиться без реакції", - заявив неназваний співрозмовник РБК-Україна.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше виступив з ініціативою у військовий час прирівняти корупцію до державної зради. За його словами, така ініціатива не може діяти постійно у суспільстві, але на військовий час – це допоможе.

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